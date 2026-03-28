Potenza-Salernitana: le formazioni

Mister De Giorgio schiera i padroni di casa con il 4-3-3: Cucchietti tra i pali; difesa composta da Kirwan, Riggio, Camigliano e Rocchetti; a centrocampo Siatounis, Felippe e Castorani; in attacco tridente con Schimmenti, Murano e D’Auria.

Risponde la Salernitana di Cosmi con il 3-5-2: Donnarumma in porta; linea difensiva formata da Cabianca, Matino e Anastasio; sulle corsie Longobardi e Villa, con Tascone, Capomaggio e Di Vico in mezzo al campo; in avanti la coppia Achik-Lescano.

Arbitra Viapiana di Catanzaro, assistito da Romagnoli e Granata; quarto ufficiale Gavini