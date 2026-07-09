Torna il “Festival della Pasta Fatta a Mano” a Buccino: tre giorni tra gusto, cultura e grandi nomi della musica popolare e d’autore

Dal 7 al 9 agosto 2026, il suggestivo Centro Storico di Buccino si trasformerà nel cuore pulsante della tradizione gastronomica ed espressiva locale con la quarta edizione del “Festival della Pasta Fatta a Mano – Àla Chiazza”. Tre serate imperdibili all’insegna di sapori autentici, cultura, mostre, conferenze e un cartellone musicale di altissimo profilo.

L’evento, organizzato dal Comune di Buccino, celebra le radici storiche dell’antica Volcei attraverso un connubio perfetto tra la valorizzazione dei piatti tipici e l’intrattenimento artistico nei caratteristici vicoli del centro storico. Piatto principe dell’edizione 2026 saranno le celebri Chiapparelle al sugo con cacioricotta, un’eccellenza culinaria che vanta il prestigioso marchio De.Co. del Comune di Buccino, a testimonianza del suo legame indissolubile con la storia e l’identità del territorio.



Quest’anno il Festival punta su una proposta musicale straordinaria, capace di unire le sonorità travolgenti della taranta salentina alla grande tradizione e innovazione della musica partenopea: Venerdì 7 agosto (ore 22:30) – Salvatore Galeanda | “Una notte con la Taranta”. L’apertura della rassegna è affidata alla voce potente e ai ritmi ancestrali di Salvatore Galeanda. Uno dei principali interpreti della musica popolare salentina trascinerà il pubblico nei ritmi ipnotici della pizzica e della taranta, inaugurando l’evento con un’energia travolgente. Sabato 8 agosto (ore 22:30) – Napul’é | “La prima festa partenopea d’Italia”.

Il sabato sera sarà interamente dedicato alla cultura e allo spirito di Napoli. Il progetto “Napul’è” porterà sul palco una vera e propria festa collettiva, ripercorrendo i grandi classici e le sonorità che hanno reso celebre la musica napoletana in tutto il mondo, regalando una notte di forte identità, folklore e grandissimo coinvolgimento emotivo.

Domenica 9 agosto, alle ore 21.30, la grande chiusura. Il culmine del festival vedrà come protagonista assoluto un pilastro della musica d’autore e della world music italiana: Eugenio Bennato. Fondatore della Nuova Compagnia di Canto Popolare e del movimento Taranta Power, il maestro porterà a Buccino la sua storica ricerca musicale, fatta di ritmi mediterranei, messaggi di pace e un sound inconfondibile che da decenni incanta le piazze internazionali.

Oltre al percorso del gusto e ai grandi concerti serali, il Festival si propone come contenitore culturale a 360 gradi. Durante i tre giorni, i vicoli del centro storico ospiteranno mostre artistiche e fotografiche, conferenze e dibattiti sulla valorizzazione del patrimonio immateriale delle aree interne e laboratori dal vivo per scoprire i segreti della lavorazione della pasta fresca direttamente dalle esperte mani delle massaie buccinesi.

Ingresso gratuito a tutte le serate, alle mostre e ai concerti. Save the date!