“For Severi”, gli ex studenti si ritrovano per una serata

Torna l’appuntamento For Severi, la riunione annuale degli ex studenti del Liceo Severi di Salerno. L’edizione 2026 assume un valore speciale: non solo una festa, ma un gesto collettivo di vicinanza, forza e memoria, nato dal desiderio di Maurizio Napoli, che due anni fa, insieme ad altri ex studenti, ha dato vita all’iniziativa e che oggi, a causa di una grave malattia, probabilmente non potrà essere presente.

Per realizzare il sogno di Maurizio – rinnovare la riunione della sua “famiglia scolastica” – è stata coinvolta anche l’associazione “Lo Sportello dei Sogni, che nelle scorse settimane ha organizzato una serenata sotto casa di Maurizio, portando un segno concreto di affetto. L’associazione sarà presente anche l’11 luglio, al Dolce Vita, accompagnando la comunità del Severi in una serata che nasce dal suo desiderio e che oggi diventa un gesto condiviso.

Grazie al sostegno degli sponsor e alla partecipazione degli ex studenti, il ricavato dei biglietti sarà destinato allo Sportello dei Sogni, che lo utilizzerà per realizzare il desiderio di un altro paziente oncologico. Il sogno di Maurizio diventerà così la base per dare vita a un nuovo sogno, creando una continuità di solidarietà che va oltre l’evento. La serata sarà animata da una esibizione live degli studenti ex Severi, alcuni dei quali hanno scelto di condividere il palco con i propri figli – oggi studenti del Severi – in un passaggio di testimone che unisce generazioni attraverso musica e appartenenza.

È prevista inoltre una performance dell’attrice Beatrice Fazi, anche lei ex studentessa del Severi, che porterà sul palco un contributo artistico e personale alla serata.

For Severi – Non si molla è un invito a esserci, a sostenere, a partecipare.