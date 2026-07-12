Ti guardo le spalle: 150 visite effettuate

Si è conclusa con uno straordinario successo l’iniziativa “Ti Guardo le Spalle”, la giornata di prevenzione dermatologica che si è svolta nella giornata di venerdì 10 luglio, presso la spiaggia di Santa Teresa a Salerno, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’evento, dedicato alla sensibilizzazione sui rischi legati all’esposizione solare e alla prevenzione dei tumori cutanei, ha visto una grande partecipazione di cittadini, famiglie, bagnanti e passanti. Un’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Salerno e dall’assessora alla Medicina Territoriale, Paky Memoli, come iniziativa di sensibilizzazione sanitaria rivolta alla cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione dei tumori cutanei, con particolare attenzione al melanoma. da una proposta del SISM Salerno – Segretariato Italiano Studenti in Medicina, insieme al gruppo di Oncologia Universitaria (OncoUnisa) del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” dell’Università degli Studi di Salerno e dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo del Laboratorio di Sanità Pubblica LabSanPub dell’Università degli Studi di Salerno e della Dermatologia Universitaria, in collaborazione con l’UOC (Unità Operativa Complessa) di Dermatologia del plesso Santa Maria dell’Olmo dell’AOU (Azienda Ospedaliera Universitaria) San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Un ruolo determinante nella realizzazione della campagna è stato svolto dall’associazione AILMAG. Hanno contribuito alla rete organizzativa e territoriale Noi Donne Soprattutto, AIIAO, SISM Salerno insieme alle altre associazioni, realtà territoriali ed enti che hanno aderito, sostenuto, patrocinato l’iniziativa, contribuendo alla costruzione di una rete ampia tra Università, istituzioni, professionisti sanitari, studenti, volontariato e comunità locale. Nel corso della giornata di venerdì sono state effettuate 150 visite dermatologiche, durante le quali sono state riscontrate numerose lesioni cutanee meritevoli di approfondimento diagnostico. I pazienti saranno ora presi in carico per il successivo percorso clinico, che prevede l’esecuzione della biopsia e, ove necessario, l’escissione della lesione presso l’ospedale. All’iniziativa ha preso parte anche il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria Ruggi, Nicola Cantone che ha sostenuto l’iniziativa.