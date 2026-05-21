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Salernitana-Union Brescia, dirige Madonia di Palermo
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Salernitana-Union Brescia, dirige Madonia di Palermo

  • Maggio 21, 2026
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Salernitana-Union Brescia, dirige Madonia di Palermo

Sarà Dario Madonia della sezione di Palermo a dirigere la sfida d’andata tra Salernitana e Union Brescia, valida per il prossimo turno playoff.

Il direttore di gara siciliano sarà assistito da Davide Fedele della sezione di Lecce e Lorenzo Chillemi della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto. Quarto ufficiale designato Leonardo Di Mario della sezione di Arezzo.

In sala VAR ci saranno invece Gianluca Aureliano della sezione di Bologna e Enrico Gemelli della sezione di Messina.

Esiste un solo precedente tra Madonia e la Salernitana, tutt’altro che positivo per i colori granata. Sotto la direzione del fischietto palermitano, infatti, i campani uscirono pesantemente sconfitti nel derby contro il Benevento, terminato 5-1 in favore dei sanniti.

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