Terremoto ai Campi Flegrei: nuova scossa

Una nuova scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita nell’area dei Campi Flegrei, suscitando preoccupazione tra la popolazione. Il sisma, registrato alle ore 16:48, ha avuto una magnitudo di 3.4 ed è stato percepito distintamente in diversi quartieri di Napoli e nei comuni limitrofi.

Secondo le prime rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro è stato localizzato nei Campi Flegrei, a pochi chilometri da Pozzuoli, con una profondità molto superficiale, circa 1 km. Proprio questa caratteristica ha reso la scossa particolarmente avvertibile dalla popolazione, nonostante la magnitudo relativamente contenuta.

La scossa è stata percepita in modo netto in diverse zone dell’area flegrea, tra cui Pozzuoli, Quarto, Pianura e il quartiere di Fuorigrotta. Molti cittadini hanno segnalato vibrazioni e tremori, con alcune persone che sono scese in strada per la paura. Al momento, tuttavia, non risultano segnalazioni di danni a persone o edifici. Le autorità continuano a monitorare la situazione, invitando la popolazione alla calma e a seguire eventuali aggiornamenti ufficiali.