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FI: Silvestro-Patriarca-Bicchielli, sospendere congressi

  • Aprile 8, 2026
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FI: Silvestro-Patriarca-Bicchielli, sospendere congressi

“In una fase politica complessa e in continua evoluzione, Forza Italia è chiamata a svolgere fino in fondo il proprio ruolo di forza moderata, responsabile e determinante all’interno della coalizione di centrodestra”. Lo dichiarano in una nota congiunta il senatore Francesco Silvestro e i deputati Annarita Patriarca e Pino Bicchielli. “Le prossime elezioni amministrative, che si terranno il 24 e 25 maggio, sono un passaggio decisivo per la capacità del partito di consolidare la propria presenza nei territori e interpretare le istanze dei cittadini. Un banco di prova che richiede coesione, visione strategica e la piena mobilitazione di tutte le energie disponibili”, aggiungono. “Per queste ragioni riteniamo opportuno e responsabile sollecitare una sospensione della stagione congressuale, al fine di concentrare tutte le forze del partito sulla campagna elettorale imminente. Non si tratta di un rinvio del confronto democratico, che resta fondamentale, ma di una scelta per collocarlo in una fase più adeguata, nella quale possa svolgersi con serenità e piena partecipazione”, spiegano gli esponenti azzurri che concludono: “La priorità attuale deve essere costruire liste competitive, sostenere candidati autorevoli e contribuire alla vittoria del centrodestra evitando dinamiche interne potenzialmente divisive. In Campania, come nel resto del Paese, è il momento di fare squadra per dimostrare che Forza Italia è un pilastro indispensabile per il buon governo dell’Italia e per lavorare insieme a sanare ogni frattura, aprendo il partito a ogni tipo di confronto e allargamento”.

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