Terni, ex finanziere trovato morto in garage con ferita al collo - Le Cronache
Carla Combatti e Pietro Cerzosimo tra poesia e immagini
Campania: in attesa nome candidato c.destra, ‘rosa’ per Sanita
Sinner, cosa farà dopo il tennis? “Mi piacerebbe gareggiare con le macchine”
  • Agosto 23, 2025
(Adnkronos) – Un ex finanziere di 59 anni è stato trovato morto ieri pomeriggio nell'auto all'interno del suo garage a Terni. L'uomo aveva una profonda ferita al collo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri avvisati da un familiare. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto: al momento non si esclude alcuna ipotesi, dall'omicidio al suicidio. I militari hanno sequestrato l'oggetto che potrebbe aver causato la ferita e sentito i familiari della vittima. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

