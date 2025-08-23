MotoGp, Marquez vince la Sprint in Ungheria davanti a Di Giannantonio. Delude Bagnaia - Le Cronache
MotoGp, Marquez vince la Sprint in Ungheria davanti a Di Giannantonio. Delude Bagnaia

  • Agosto 23, 2025
Il leader iridato Marc Marquez trionfa nella gara Sprint del Gp d'Ungheria al Balaton Park. Oggi, sabato 23 agosto, lo spagnolo della Ducati, scattato dalla pole position, domina la corsa sin dal giro imponendosi davanti ai piloti italiani Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, entrambi in sella alla Ducati del team VR46. Quarto posto per Luca Marini con la Honda che si lascia alle spalle gli spagnoli Fermin Aldeguer con la Ducati del team Gresini e Joan Mir, compagno di marca.  Settimo posto per Marco Bezzecchi con la migliore delle Aprilia, seguito dagli spagnoli Alex Marquex, in sella alla Ducati-Gresini e Jorge Martin, suo compagno di squadra. Solo tredicesima l'altra Ducati di Pecco Bagnaia dopo una gara anonima. Per Marquez è la tredicesima vittoria nella gara Sprint della stagione. Vantaggio abissale per Marquez nella classifica del mondiale Piloti. L'otto volte iridato è al comando con 430 punti, ben 162 in più del fratello Alex che è a quota 278. Ancora più distanti Bagnaia (221) e Bezzecchi (181).  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

