Tentano furto in una tabaccheria, messi in fuga dai carabinieri

Tentano furto in una tabaccheria, vengono messi in fuga dai carabinieri. Questa notte i militari della sezione radiomobile del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di SALERNO hanno sventato un tentativo di furto ai danni di una tabaccheria. Percorrendo via Irno, i militari hanno notato una vettura di grossa cilindrata parcheggiata davanti l’attività commerciale ed alcune persone intente a forzarne la saracinesca. Alla vista dei militari, i ladri sono scappati facendo perdere le proprie tracce dopo un breve inseguimento.