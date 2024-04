Psicologo di base, Regione Campania approva legge per aiuto a famiglie

Per contrastare in modo efficace le dipendenze, in ogni loro forma, è indispensabile recuperare prima di tutto il dialogo reale in famiglia, con gli amici, a scuola e nelle attività ricreative. Non delegando esclusivamente a smartphone e pc le relazioni con il mondo che ci circonda. Ne ho parlato nel Salone d’onore del Palazzo di città, a Cava de’ Tirreni, nel corso dell’iniziativa “In…dipedenza, le addiction se le conosci le eviti” insieme agli studenti del liceo scientifico “Genoino”. Il Consiglio regionale della Campania, su mia iniziativa, ha approvato la legge sullo psicologo di base, istituendo un servizio di fondamentale importanza presso le Asl per aiutare tantissime famiglie che si trovano a fare i conti con le dipendenze di alcuni loro componenti. Tossicodipendenze, alcolismo, ludopatia, ma anche dipendenza dagli smartphone e difficoltà a relazionarsi con il prossimo. Vogliamo sostenere queste famiglie non facendole sentire sole davanti a problemi così complessi. Nonostante gli insopportabili tagli che continuiamo a subire nell’ambito socio-sanitario da parte del governo, proseguiremo questo impegno al fianco dei più deboli.

Lo scrive l’assessore Franco Picarone Commissione Bilancio Regione Campania