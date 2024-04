Assaeroporti, Borgomeo (Gesac) rieletto Presidente

L’Assemblea di Assaeroporti, l’Associazione confindustriale che rappresenta gli aeroporti italiani, riunitasi oggi presso la Delegazione romana della Regione Puglia, ha rieletto con voto unanime Carlo Borgomeo alla carica di Presidente. Lo rende noto Assaeroporti in un comunicato. Confermata anche la squadra dei Vicepresidenti: Armando Brunini, Amministratore Delegato di SEA – Aeroporti di Milano Linate e Malpensa, con funzione di Vicario, Roberto Naldi, Amministratore Delegato di Toscana Aeroporti – Aeroporti di Firenze e Pisa, Monica Pilloni, Presidente di SOGAER – Aeroporto di Cagliari e Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC – Aeroporti di Catania e Comiso. Resta in carica l’attuale Consiglio Direttivo, il cui rinnovo è fissato, da Statuto, per il 2026. Carlo Borgomeo è Presidente dall’aprile 2015 di Gesac, società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino e dell’Aeroporto di Salerno Pontecagnano. Già Presidente della Fondazione Con il Sud, dal 2009 al 2023. Laureato in Giurisprudenza, è stato sindacalista della Cisl, ricercatore al Censis, Presidente della Società per l’imprenditorialità giovanile, Amministratore Delegato di Sviluppo Italia e della Società di Trasformazione urbana di Bagnoli. Professore a contratto di Organizzazione Aziendale in diverse Università. Da sempre attento alle questioni di sviluppo del Mezzogiorno, ha scritto L’equivoco del Sud. Sviluppo e coesione sociale, edito da Laterza nel 2013 e Sud. Il capitale che serve, pubblicato da Vita e Pensiero nel 2022