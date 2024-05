Salernitana, grave lutto colpisce Tchaouna

“L’U.S. Salernitana 1919, il Presidente Danilo Iervolino, i dirigenti, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore che ha colpito Loum Tchaouna per la prematura scomparsa del caro cugino e rivolgono alla sua famiglia il più sentito cordoglio”, si legge sul sito ufficiale del club. Il 20enne calciatore ex Rennes resterà comunque a Salerno ad allenarsi regolarmente e sarà disponibile per la sfida contro l’Atalanta.