Europee: campani e pugliesi trainano la lista del M5s al Sud

Anche il Movimento 5 Stelle ha depositato, nella giornata di oggi, presso gli uffici preposti della Corte d’Appello di Napoli, la sua lista per la circoscrizione dell’Italia meridionale. E il dato che subito balza agli occhi e’ la squadra grillina si compone in buona sostanza di due grandi blocchi, uno campano e l’altro pugliese. Il capofila, come gia’ preannunciato, e’ l’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico. Seguono l’avvocato ed ex deputata Valentina Palmisano (pugliese), l’europarlamentare pugliese uscente Mario Furore, il prorettore dell’Universita’ di Salerno Maurizio Sibilio, Maura Sarno (ex assessore del Comune di Avellino), il casertano Danilo Della Valle, la napoletana Laura De Vita (storica attivista che e’ stata capo della segreteria di Roberto Fico quando quest’ultimo era presidente della Camera dei deputati), l’ex deputata Valentina Corneli (avvocato di Teramo), Gaia Silvestri (avvocato del foro di Taranto, e’ portavoce del Movimento di Massafra e consigliere comunale a Gaia Silvestri), Fabio Stella (assessore della giunta Ferrara nel Comune di Chieti), l’avvocato Lelio Mancino (di Monte di Procida, in provincia di Napoli), Nunziato Giuseppe Belcastro (attivista della prima ora, consigliere comunale a Marina di Gioiosa Jonica), l’ex deputata di Bitonto (in provincia di Bari) Francesca Anna Ruggiero, la senatrice salernitana Felicia Gaudiano, l’avvocato Annunziata Coppola (gia’ assessore nel Comune di Cicciano, in provincia di Napoli), Maria Anna Labarile (che il Movimento 5 stelle candido’ a sindaco del piccolo comune Santeramo in Colle in provincia di Bari), Riccardo Di Palma (abruzzese), il pugliese Vincenzo Incampo (segretario nazionale del Nuovo sindacato carabinieri). Su 18 candidati, ben sette sono campani mentre i pugliesi sono sei