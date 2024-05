Tecnologia, l’Intelligenza Artificiale e la matematica a supporto della personalizzazione dell’esperienza

Adattare i prodotti i e servizi sulle esigenze del cliente, soddisfare i suoi desideri, anticipare le preferenze individuali, rendere unica l’esperienza online. Personalizzare è la nuova parola chiave nel mondo del marketing, il nuovo mantra su cui riflettono e per cui si impegnano aziende e brand.

Ma come è possibile riuscire a farlo in maniera impeccabile, senza sprechi di tempo e di risorse? A questo ci pensa l’Intelligenza Artificiale, che attraverso l’analisi dei dati e il machine learning riesce a offrire esperienze create su misura, a migliorare l’engagement e a soddisfare i clienti. L’IA ha infatti rivoluzionato il modo in cui le aziende interagiscono con i loro pubblico sfruttando i principi del data driven: riescono innanzitutto a raccogliere e ad analizzare enormi quantità di dati relativi al comportamento degli utenti e attraverso gli algoritmi avanzati di comprensione e di apprendimento automatico, si riesce a estrapolare informazioni utili per suggerire, raccomandare, offrire soluzioni e consigli creati proprio a misura di utente.

Per capire l’importanza della personalizzazione e l’apporto che l’Intelligenza Artificiale può dare in tutto questo proviamo però a spostarci dal marketing ad un altro settore, quello del gaming. Nel panorama dell’industria del gioco, sempre più competitivo e all’avanguardia, l’adattamento alle preferenze dei giocatori è cruciale. L’utilizzo dell’analisi dati e dell’IA permette di comprendere le loro abitudini e di offrire giochi su misura, bonus e promozioni personalizzate, come succede con le migliori slot online con soldi veri, che rappresentano il fiore all’occhiello della filiera del gambling e che possono essere prese come modello di personalizzazione e di tecnologia. Grazie all’utilizzo dell’IA, infatti, e di strategie di marketing mirate, le aziende di gambling riescono a creare un legame con l’utente che lo spinge a rimanere e sperimentare, contribuendo così al miglioramento continuo dell’esperienza di gioco. Il tutto, poi, condito da una buona dose di gamification: attraverso l’introduzione di mini-giochi e obiettivi oppure di ricompense e programmi fedeltà si incentiva la lealtà e la fidelizzazione del cliente.

Tutto questo è dato dalla capacità dell’IA di utilizzare algoritmi di machine learning, in grado di identificare tendenze e modelli nei dati raccolti. Qui la tecnologia e l’informatica si uniscono alla matematica e alla statistica, perché questo strumento funziona proprio grazie ad algoritmi e a modelli statistici che permettono ai computer di imparare dai dati. In questa maniera si riesce a riconoscere pattern nei dati e addirittura a trarre conclusioni. Di machine learning ne esistono diversi tipi, i tre principali sono il supervised learning, ovvero l’apprendimento supervisionato, il unsupervised learning l’apprendimento non supervisionato, e il reinforcement learning, vale a dire apprendimento per rinforzo.

Tecnologia e informatica, statistica e matematica al servizio del marketing e del gaming. Ma non solo: a servizio anche di tutti gli aspetti della nostra vita.