Teggiano. Muore mentre raccoglie asparagi

Un uomo di circa 50 anni, originario di Teggiano, è morto dopo essere precipitato in un dirupo in un’area montana tra Sassano e Teggiano, nel Vallo di Diano (SALERNO). Secondo una prima ricostruzione, il cinquantenne si trovava sul posto insieme a un amico per raccogliere asparagi selvatici quando sarebbe stato colto da un malore, perdendo l’equilibrio e cadendo nel vuoto. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanze ed eliambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, anche se l’ipotesi prevalente resta quella del malore. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità di Teggiano, dove l’uomo era conosciuto