25 aprile: P.De Luca, la memoria della Resistenza è un impegno quotidiano

“Celebriamo con orgoglio e profonda emozione l’81° anniversario della Liberazione. Ricordiamo la Resistenza e il sacrificio di tante partigiane e tanti partigiani, di donne e uomini che, con coraggio e determinazione, hanno lottato fino a dare la vita contro la dittatura fascista e l’occupazione nazista, restituendo all’Italia libertà, dignità e futuro”. Lo sostiene, in una nota, Piero De Luca, segretario regionale del Partito Democratico della Campania. “A loro dobbiamo i valori scolpiti nella nostra Costituzione: pace, libertà, democrazia, lavoro, giustizia, uguaglianza, rispetto dei diritti umani – sottolinea – Valori che non possono mai essere dati per acquisiti, ma vanno difesi ogni giorno, soprattutto in un tempo segnato da tensioni internazionali e guerre che ci ricordano quanto sia fragile la pace e quanto sia pericolosa la logica della sopraffazione. La memoria della Resistenza non è un esercizio del passato, ma una responsabilità viva, un impegno quotidiano. È ciò che siamo e ciò che dobbiamo continuare ad essere”.