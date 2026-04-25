25 aprile: P.De Luca, la memoria della Resistenza è un impegno quotidiano - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Pompei: Giuseppe Tortora presenta la coalizione
Sarno celebra il 25 aprile: omaggio ai partigiani sarnesi
25 aprile: P.De Luca, la memoria della Resistenza è un impegno quotidiano
Teggiano. Muore mentre raccoglie asparagi
Ultimora Salerno

25 aprile: P.De Luca, la memoria della Resistenza è un impegno quotidiano

  • Aprile 25, 2026
  • 0
  • 105
  • 1 Min Read
25 aprile: P.De Luca, la memoria della Resistenza è un impegno quotidiano

“Celebriamo con orgoglio e profonda emozione l’81° anniversario della Liberazione. Ricordiamo la Resistenza e il sacrificio di tante partigiane e tanti partigiani, di donne e uomini che, con coraggio e determinazione, hanno lottato fino a dare la vita contro la dittatura fascista e l’occupazione nazista, restituendo all’Italia libertà, dignità e futuro”. Lo sostiene, in una nota, Piero De Luca, segretario regionale del Partito Democratico della Campania. “A loro dobbiamo i valori scolpiti nella nostra Costituzione: pace, libertà, democrazia, lavoro, giustizia, uguaglianza, rispetto dei diritti umani – sottolinea – Valori che non possono mai essere dati per acquisiti, ma vanno difesi ogni giorno, soprattutto in un tempo segnato da tensioni internazionali e guerre che ci ricordano quanto sia fragile la pace e quanto sia pericolosa la logica della sopraffazione. La memoria della Resistenza non è un esercizio del passato, ma una responsabilità viva, un impegno quotidiano. È ciò che siamo e ciò che dobbiamo continuare ad essere”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013