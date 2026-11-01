Tassa sui piccoli pacchi archiviata, manovra abolisce il contributo di 2 euro - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Allarme attentato a Mosca, arrestato un adolescente Serie di sparatorie negli Usa, solo tre a Dallas: morti e feriti Tassa sui piccoli pacchi archiviata, manovra abolisce il contributo di 2 euro Lazio, grave lutto per Zaccagni: è scomparso suo ‘Zio Mela’ Lazio-Cagliari, all’Olimpico anche l’ex presidente biancoceleste Cragnotti Manovra, rivisti criteri aumenti stipendi dei magistrati: “Legati a quelli degli altri dipendenti pubblici” Udinese, il presidente Gianpaolo Pozzo ricoverato in ospedale per una polmonite “Barbara d’Urso non sincera, sono dispiaciuto”, Pasquale La Rocca e il gelo a Ballando Serie A, oggi Lazio-Cagliari 0-0 – Diretta Michela Ponzani: “Io a primarie del centrosinistra? Non sono interessata e nessuno me l’ha chiesto” Davide Lippi racconta la malattia: “Ho vinto una battaglia, non la guerra” Israele, media: formazioni arabe verso indicazione di Eisenkot come premier Allarme attentato a Mosca, arrestato un adolescente Serie di sparatorie negli Usa, solo tre a Dallas: morti e feriti Tassa sui piccoli pacchi archiviata, manovra abolisce il contributo di 2 euro Lazio, grave lutto per Zaccagni: è scomparso suo ‘Zio Mela’ Lazio-Cagliari, all’Olimpico anche l’ex presidente biancoceleste Cragnotti Manovra, rivisti criteri aumenti stipendi dei magistrati: “Legati a quelli degli altri dipendenti pubblici” Udinese, il presidente Gianpaolo Pozzo ricoverato in ospedale per una polmonite “Barbara d’Urso non sincera, sono dispiaciuto”, Pasquale La Rocca e il gelo a Ballando Serie A, oggi Lazio-Cagliari 0-0 – Diretta Michela Ponzani: “Io a primarie del centrosinistra? Non sono interessata e nessuno me l’ha chiesto” Davide Lippi racconta la malattia: “Ho vinto una battaglia, non la guerra” Israele, media: formazioni arabe verso indicazione di Eisenkot come premier
Ultim'ora Nazionale

Tassa sui piccoli pacchi archiviata, manovra abolisce il contributo di 2 euro

  • Novembre 1, 2026
  • 0
  • 55
  • 2 Min Read
Tassa sui piccoli pacchi archiviata, manovra abolisce il contributo di 2 euro

(Adnkronos) – Archiviata la tassa sui piccoli pacchi. Dopo l’ennesimo slittamento, sarebbe dovuta entrare il vigore il primo gennaio 2027 – esattamente un anno dopo la data fissata inizialmente dal governo -, ma l’articolo 30 del testo bollinato del ddl di Bilancio archivia definitivamente il contributo di 2 euro sulle spedizioni e i piccoli pacchi in arrivo da Paesi extra Ue fino a 150 euro.  

Una rinuncia pesante: l’abrogazione del contributo – si legge nella relazione tecnica alla legge di bilancio – comporta “una perdita di gettito di 91,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2027”. “In termini di saldo netto da finanziare – si sottolinea – la disposizione determina effetti finanziari negativi per complessivi 245 milioni di euro a decorrere dal 2027, dovendosi procedere all’azzeramento delle previsioni di entrata del bilancio dello Stato, corrispondenti agli importi stimati in sede di introduzione del contributo”. 

Nel frattempo oggi è scattato nell’Unione europea il contributo di 2 euro sui pacchi spediti direttamente ai consumatori da Paesi extra Ue, indipendentemente dal valore della merce. La misura punta a contenere il flusso di piccoli invii, soprattutto dalla Cina, e a compensare i costi sostenuti dalle autorità doganali. Il contributo si aggiunge al dazio di 3 euro già introdotto a luglio sui pacchi di valore inferiore a 150 euro. 

La tariffa si applica a ciascuna tipologia di articolo contenuta nella spedizione: per esempio, un pacco con dieci magliette sarà soggetto a un contributo di 2 euro, mentre uno con magliette e cappelli pagherà 4 euro. Secondo la Commissione europea, il costo non dovrebbe ricadere sui consumatori, ma venditori e piattaforme potranno aggiungerlo al prezzo prima dell’acquisto. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025