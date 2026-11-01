Serie di sparatorie negli Usa, solo tre a Dallas: morti e feriti

(Adnkronos) – Serie di sparatorie negli Usa in poche ore. Almeno quattro persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite in tre distinte sparatorie avvenute nella notte nel quartiere di Deep Ellum a Dallas, in Texas, dopo i festeggiamenti di Halloween. Lo ha riferito il capo della polizia locale, Daniel Comeaux, citato da Fox News, precisando che il bilancio dei feriti potrebbe aumentare, dal momento che alcune vittime hanno raggiunto autonomamente gli ospedali. “Al momento abbiamo complessivamente quattro morti in tre luoghi diversi e circa 15 feriti”, ha dichiarato Comeaux durante una conferenza stampa. Le sparatorie si sono verificate a distanza di circa 30-60 minuti l’una dall’altra e, secondo gli investigatori, al momento non ci sono elementi che indichino un collegamento tra i tre episodi. La polizia ha fermato alcune persone e sta interrogando diversi testimoni per ricostruire la dinamica degli attacchi e individuare i responsabili.

Un’altra persona è morta e altre otto sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta la sera di Halloween all’esterno del Legion Field di Birmingham, in Alabama, al termine del Magic City Classic, tradizionale partita di football universitario tra Alabama A&M University e Alabama State University, i due atenei storicamente frequentati da studenti afroamericani dello Stato. Lo riportano i media americani, citando la polizia locale, secondo cui uno dei feriti versa in condizioni critiche, mentre gli altri sette sono stabili e non in pericolo di vita. La sparatoria è avvenuta in un’area nei pressi dello stadio ancora affollata di tifosi e venditori ambulanti dopo la conclusione dell’incontro. Un sospettato è stato fermato e interrogato, mentre sul posto sono state recuperate diverse armi da fuoco. Il movente resta sconosciuto.

“Si è trattato di due atti di violenza insensati. Completamente insensati”, ha dichiarato il capo della polizia di Birmingham, Michael Pickett, senza fornire ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto. Le autorità hanno immediatamente sospeso tutte le attività organizzate nei pressi dello stadio e ordinato ai presenti di lasciare l’area. “Non esiste discussione, rivalità o incomprensione che possa giustificare un simile livello di violenza insensata durante una serata di festa”, ha denunciato il sindaco Randall Woodfin, assicurando che i responsabili saranno consegnati alla giustizia.

Un morto e sei feriti è invece il bilancio di una sparatoria in un negozio Spirit Halloween a Fairfield, in California, avvenuta sabato 31 ottobre. Tre persone sono in condizioni critiche negli ospedali locali, ha spiegato il capo della polizia di Fairfield, Dan Marshall. La sparatoria si è verificata in un negozio di costumi per Halloween situato in un centro commerciale.

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