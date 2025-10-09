Tar sospende la chiusura del Punto nascita di Sapri

Stop alla chiusura del Punto Nascita di Sapri: il Tar della Campania, con un decreto monocratico del presidente della I Sezione, ha sospeso l’efficacia della delibera con cui la Regione Campania disponeva lo stop al reparto di Ostetricia dell’ospedale dell’estremo sud della provincia di Salerno. Accolta la richiesta avanzata da 15 Comuni del Distretto Sanitario 71, che avevano impugnato il provvedimento regionale con un ricorso d’urgenza volto a garantire la continuità del servizio, ritenuto essenziale per l’intero comprensorio del basso Cilento. La sospensione, in attesa dell’udienza collegiale fissata per il prossimo 5 novembre, rappresenta un risultato definito storico dai sindaci del Golfo di Policastro, che da mesi si oppongono al depotenziamento dei servizi sanitari locali. “Con questo decreto si riconosce il valore cruciale e l’insostituibilità del Punto Nascita di Sapri per un bacino di utenza vastissimo e geograficamente penalizzato”, dichiarano gli avvocati Mariarosaria Mazzacano, Marcello Feola, Gaetano Giordano e Lorenzo Lentini, che hanno curato il ricorso. Gli stessi legali sono già al lavoro per notificare il provvedimento all’ASL Salerno e chiedere la riattivazione immediata del servizio. “È un presidio di civiltà – afferma il sindaco di Sapri Antonio Gentile – e un baluardo per la sicurezza sanitaria di migliaia di famiglie. La battaglia per la tutela del diritto alla salute nei nostri territori non si ferma”.