Il Generale Masciulli in visita al Nucleo Elicotteri dei Carabinieri di Pontecagnano - Le Cronache Cronaca
Tar sospende la chiusura del Punto nascita di Sapri
Salerno, De Luca ‘tuona’ contro il Comune: Piazza Bolognini, via le panchine
Arriva al Sistina Chapiteau ‘Moulin Rouge! Il Musical’ diretto da Massimo Piparo
  • Ottobre 9, 2025
Nella giornata odierna, il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” con sede a Napoli, ha fatto visita al 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano, reparto specializzato del Servizio Aereo dell’Arma dei Carabinieri con ruoli cruciali di supporto operativo alle unità territoriali dell’Arma.

 

Accolto dal Comandante del Nucleo, Capitano pilota Alfonso Viscione e dagli altri militari del reparto, il Generale C.A. Masciulli si è personalmente complimentato con il personale per il determinante contributo offerto nell’operazione che ha portato al fermo di Salvatore Ocone, indagato per il duplice omicidio della moglie e del figlio, nonché del tentato omicidio della figlia sedicenne, gravemente ferita nell’efferato episodio avvenuto a Paupisi, nel beneventano, il 30 settembre scorso.

Difatti, nel corso delle investigazioni successive ai fatti omicidiari, i militari del 7° NEC di Pontecagnano hanno offerto un contributo determinante al rintraccio dell’omicida in fuga, avviando immediatamente le ricerche dell’uomo, rintracciandolo, grazie ai sistemi di videoripresa di bordo, nella sua auto a Ferrazzano, in provincia di Campobasso.

Nel corso dell’incontro, il Comandante Interregionale ha espresso profonda gratitudine al personale per l’impegno costante profuso in un territorio complesso e sensibile, caratterizzato da fenomeni criminali eterogenei.

Infine, l’Alto Ufficiale ha rinnovato ai presenti l’invito a operare con determinazione, professionalità e serenità al servizio della collettività, nel solco dei valori secolari dell’Arma dei Carabinieri e della professionalità di un comparto di specialità altamente qualificato e ad elevatissima peculiarità tecnica, quale è il servizio Aereo dell’Arma.

