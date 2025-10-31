Tar esclude lista 'Fico Presidente' in Irpinia - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Bicchielli, Forza Italia è la garanzia di equilibrio
Tar esclude lista ‘Fico Presidente’ in Irpinia
Superenalotto, numeri e combinazione vincente 31 ottobre
Attualità Campania

Tar esclude lista ‘Fico Presidente’ in Irpinia

  • Ottobre 31, 2025
  • 0
  • 84
  • 1 Min Read
Tar esclude lista ‘Fico Presidente’ in Irpinia

Il Tar della Campania, sezione di Salerno, ha respinto il ricorso e, automaticamente escluso la lista ‘Fico Presidente’ nella circoscrizione irpina a sostegno del candidato governatore M5S. I giudici amministrativi non hanno ritenuto “veniale” l’errore delle 40 firme di presentazione in più, raccolte nei comuni di Frigento e Calitri, bensì hanno sottolineato che la soglia massima di 165, stabilita per le circoscrizioni elettorali con popolazione come quella della provincia di Avellino, è stata introdotta dalla legge elettorale della Campania per non pregiudicare il diritto di terzi a concorrere a loro volta alla presentazione delle liste dei candidati: un diritto che sarebbe stato pregiudicato dalle firme in eccesso. Dalla campagna elettorale escono i candidati Maria Laura Amendola, l’ex parlamentare del Pd, Luigi Famiglietti, Silvana Acierno e l’ex segretario della Cgil irpina, Franco Fiordellisi i quali hanno però la possibilità di fare ricorso al Consiglio di Stato entro le prossime 48 ore. La ricusazione della lista fa scendere a 76 i candidati complessivamente impegnati in Irpinia nelle elezioni regionali e a sette le liste, in provincia di Avellino, a sostegno del candidato del campo progressista.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013