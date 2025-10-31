Tar esclude lista ‘Fico Presidente’ in Irpinia

Il Tar della Campania, sezione di Salerno, ha respinto il ricorso e, automaticamente escluso la lista ‘Fico Presidente’ nella circoscrizione irpina a sostegno del candidato governatore M5S. I giudici amministrativi non hanno ritenuto “veniale” l’errore delle 40 firme di presentazione in più, raccolte nei comuni di Frigento e Calitri, bensì hanno sottolineato che la soglia massima di 165, stabilita per le circoscrizioni elettorali con popolazione come quella della provincia di Avellino, è stata introdotta dalla legge elettorale della Campania per non pregiudicare il diritto di terzi a concorrere a loro volta alla presentazione delle liste dei candidati: un diritto che sarebbe stato pregiudicato dalle firme in eccesso. Dalla campagna elettorale escono i candidati Maria Laura Amendola, l’ex parlamentare del Pd, Luigi Famiglietti, Silvana Acierno e l’ex segretario della Cgil irpina, Franco Fiordellisi i quali hanno però la possibilità di fare ricorso al Consiglio di Stato entro le prossime 48 ore. La ricusazione della lista fa scendere a 76 i candidati complessivamente impegnati in Irpinia nelle elezioni regionali e a sette le liste, in provincia di Avellino, a sostegno del candidato del campo progressista.