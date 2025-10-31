Bicchielli, Forza Italia è la garanzia di equilibrio

«Da Salerno parte un messaggio chiaro e forte: Forza Italia è la garanzia di equilibrio, serietà e responsabilità nel centrodestra. In un momento complesso per il Paese e per l’Europa, la nostra comunità politica si conferma punto di riferimento per chi crede nelle istituzioni, nella stabilità e nella cultura di governo». Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia Pino Bicchielli, a margine di una iniziativa elettorale a Salerno. «Abbiamo mantenuto una promessa storica – ha proseguito – portando a compimento la riforma della giustizia con la separazione delle carriere. È un passo fondamentale di civiltà giuridica che rafforza lo Stato di diritto, la terzietà della magistratura e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Ora sarà il referendum a dare voce agli italiani, e Forza Italia sarà in prima linea per spiegare l’importanza di questo percorso». Bicchielli ha poi evidenziato il ruolo decisivo del partito nel quadro politico nazionale: «Con Antonio Tajani costruiamo un’Italia più moderna, europea e garantista. Siamo la forza della responsabilità e dell’equilibrio, quella che tutelava e continuerà a tutelare i diritti dei cittadini, le imprese, le famiglie e i territori. La Campania e Salerno sono al centro di questa missione: qui parliamo a un’Italia che vuole futuro, sviluppo e stabilità istituzionale». «Il nostro impegno – ha concluso – è restituire fiducia alla politica attraverso serietà, ascolto e concretezza. Da Salerno parte una stagione nuova: quella dell’Italia che cresce, che crede nelle riforme e che si affida alla competenza, non agli slogan». (