Tajani nomina Bicchielli vice responsabile nazionale Enti Locali

Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha chiamato a far parte del settore Enti locali del movimento azzurro l’onorevole Pino Bicchielli, il quale collaborerà, nel ruolo di vice responsabile nazionale, con il responsabile del settore, senatore Maurizio Gasparri, con il vice responsabile, onorevole Roberto Pella, e con gli altri dirigenti del settore enti locali di Forza Italia. Desidero ringraziare di cuore il segretario nazionale Antonio Tajani per la fiducia che mi ha voluto accordare chiamandomi a far parte dell’Ufficio Enti Locali di Forza Italia, in qualità di viceresponsabile nazionale. È per me un grande onore poter collaborare con una personalità di alto profilo come il presidente dei senatori azzurri Maurizio Gasparri e con tutti i componenti di questo importante organismo del nostro partito”. Lo dice Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia dopo l’incarico ricevuto. “Lavorerò con impegno e dedizione per rafforzare la presenza di Forza Italia nei territori, consapevole che il radicamento locale rappresenta la vera forza della buona politica. Forza Italia è la casa naturale di migliaia di amministratori che ogni giorno, con passione e responsabilità, si riconoscono nei valori del popolarismo europeo, della libertà, della solidarietà e della sussidiarietà”, aggiunge Bicchielli. “Credo profondamente nel valore del civismo come espressione autentica delle comunità locali: è spesso nei Comuni che si misura la qualità della classe dirigente e la capacità della politica di essere vicina alle persone. Dobbiamo sostenere e valorizzare queste energie civiche, farle crescere dentro un progetto politico serio, moderato e riformista come quello di Forza Italia. Il mio impegno sarà volto a rafforzare il legame tra il partito e gli enti locali, favorendo un dialogo costante con i sindaci, i consiglieri e gli amministratori di ogni livello, perché è dal territorio che nascono le migliori idee per il futuro dell’Italia”, conclude Bicchielli.