Tennessee, esplosione in una fabbrica militare: "Diverse vittime" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Martusciello, in Campania in arrivo in Fi 21 sindaci
Toscana, Meloni chiude campagna di Tomasi: “Nulla è già scritto, noi nati per stravolgere i pronostici”
Tajani nomina Bicchielli vice responsabile nazionale Enti Locali
Tennessee, esplosione in una fabbrica militare: “Diverse vittime”
Ultim'ora Nazionale

Tennessee, esplosione in una fabbrica militare: “Diverse vittime”

  • Ottobre 10, 2025
  • 0
  • 69
  • 1 Min Read
Tennessee, esplosione in una fabbrica militare: “Diverse vittime”

(Adnkronos) – Diverse persone sono rimaste uccise oggi, venerdì 10 ottobre, in una "devastante esplosione" avvenuta in una fabbrica militare di esplosivi in Tennessee. Lo riferiscono le autorità locali, precisando che l'esplosione è avvenuta questa mattina nell'impianto dell'Accurate Energetic Systems a McEwen, a un'ottantina di chilometri da Nashville.  Lo sceriffo della contea di Humphreys, Chris Davis, ha parlato di "alcuni" morti e diversi dispersi. Mentre il sindaco della contea di Hickman, Jim Bates, ha detto ad Abcnews che al momento almeno 13 persone non rispondono all'appello.  L'esplosione ha completamente distrutto uno degli edifici della fabbrica. Sul posto stanno indagando, oltre alla polizia locale e al Tennessee Bureau of Investigation, gli agenti federali del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives e della Homeland Security.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025