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Tajani, al voto a ottobre, con maggioranza perché anticipare?

  • Settembre 17, 2026
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Tajani, al voto a ottobre, con maggioranza perché anticipare?

“Credo che andremo a votare a ottobre. Se c’è un governo che ha la maggioranza, perché anticipare?”. Lo ha detto Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, intervenendo alla prima riunione della segreteria regionale del partito in Campania.

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