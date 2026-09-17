San Matteo, la reliquia del braccio esposta alla Finanza

Nella mattinata di oggi, giovedì 17 settembre, in vista degli imminenti festeggiamenti in onore di San Matteo, Patrono della Città di Salerno e del Corpo della Guardia di Finanza, nella sede del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, si è tenuto un momento di preghiera presieduto dall’Arcivescovo Metropolita del capoluogo, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi.
Come da tradizione si è rinnovato l’incontro delle Fiamme Gialle salernitane con l’Evangelista,
Alla cerimonia, impreziosita dall’esposizione della reliquia del braccio del Santo Protettore, ha presenziato il Comandante Provinciale Generale di Brigata Luigi Carbone.