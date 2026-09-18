Di Battista dimesso dal Gemelli: «Torno a casa»

«Sto molto meglio e finalmente sono a casa! Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l’affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare». È quanto ha scritto questa mattina Alessandro Di Battista, annunciando le dimissioni dal Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato a seguito del malore avuto a Cuba. L’ex parlamentare del M5s ha anche condiviso una foto in cui compare insieme a Luca Di Giuseppe, presidente dell’associazione Schierarsi.

Alessandro Di Battista era rientrato in Italia lo scorso 12 settembre, dopo un volo di circa 12 ore da L’Avana. L’ex esponente del Movimento 5 Stelle si trovava a Cuba per realizzare un reportage per Il Fatto Quotidiano quando, il 29 agosto, era stato colpito da un malore.

Dopo un primo ricovero in un ospedale di Santa Clara, Di Battista era stato trasferito all’Avana, all’ospedale Hermanos Ameijeiras. Qui era stato raggiunto da due medici del Policlinico Gemelli di Roma: il neurochirurgo Giuseppe Maria Della Pepa e l’anestesista e rianimatrice Isabella Melchionda.

Nei giorni successivi l’ex deputato era stato sottoposto a un intervento chirurgico e aveva trascorso alcuni giorni nel reparto di terapia intensiva. Successivamente aveva fatto ritorno in Italia, accompagnato da Sahra Lahouasnia, madre dei suoi due figli, e da Luca Di Giuseppe, presidente dell’associazione Schierarsi e suo amico.

Proprio l’associazione aveva rivolto attraverso i propri canali social un appello a tutelare la riservatezza di Di Battista e dei suoi familiari. In un aggiornamento pubblicato cinque giorni fa, Schierarsi aveva precisato che eventuali novità sarebbero state comunicate «nei tempi e nei modi ritenuti opportuni», nel rispetto della volontà dell’ex deputato e delle persone che gli sono vicine.