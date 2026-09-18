San Matteo, De Luca conferma la sua presenza

Ci sarà anche il sindaco Vincenzo De Luca alla tradizionale processione di San Matteo, appuntamento conclusivo dei festeggiamenti in onore del patrono di Salerno, in programma il 21 settembre.

A confermare ufficialmente la propria presenza è stato lo stesso primo cittadino, che anche questa volta non ha rinunciato alla consueta battuta ironica.

«Sarò alla processione di San Matteo, sempre che non crepi prima girando tra tutti questi quartieri e inaugurazioni che stiamo facendo», ha scherzato De Luca, facendo riferimento al fitto calendario di appuntamenti istituzionali che lo sta portando in queste settimane in diverse zone della città.

La processione rappresenta uno dei momenti più sentiti delle celebrazioni dedicate a San Matteo, con la tradizionale uscita delle statue e il percorso attraverso le strade del centro cittadino.

La presenza del sindaco è stata dunque confermata per il prossimo 21 settembre, quando Salerno tornerà a vivere uno degli appuntamenti più importanti della propria tradizione religiosa e cittadina.