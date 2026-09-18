Non solo Valditara: minacce anche al Procuratore aggiunto di Salerno

Non solo al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, ma anche al procuratore aggiunto di Salerno e ad altre autorità che indagano sul fenomeno dei diplomifici sono stati inviati proiettili e lettere minatorie. È quanto si apprende da fonti qualificate.

UN CASO LEGATO ALL’AREA NOCERINA E SALERNITANA

L’episodio potrebbe essere in qualche modo collegato al mondo dei diplomifici, in particolare riferito all’area nocerina e del Salernitano. Le nuove regole introdotte dal ministro Valditara, le numerose ispezioni e le indagini giudiziarie hanno portato a una forte diminuzione di iscritti e di diplomati nelle scuole superiori della Campania. Ipotesi sulle quali gli investigatori stanno effettuando una serie di verifiche, alla ricerca di riscontri.

IL CROLLO DI ISCRITTI E DIPLOMATI IN CAMPANIA

Gli iscritti sono passati da 33.900 nell’anno scolastico 2023/24 a 26.900 nel 2025/26. I diplomati interni sono scesi rispettivamente da 19.300 a 15.300, quelli esterni da 1.205 a 922.

SALERNO IN CONTROTENDENZA, MA CROLLANO I DIPLOMATI ESTERNI

In controtendenza invece la provincia di Salerno, dove i frequentanti passano da 9.250 a 10.218 e i diplomati interni da 5.703 a 6.319. Diminuiscono invece anche qui i diplomati esterni, che scendono da 378 a 216. L’anomalia del dato salernitano, viene fatto notare, richiede una particolare attenzione, anche considerando che proprio in provincia di Salerno, e in specie nella zona di Nocera e Pagani, il Ministero ha provveduto alla revoca della parità per 6 scuole private che non avrebbero rispettato i requisiti di legge.