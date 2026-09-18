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Positano, turista muore dopo un tuffo dal gommone

  • Settembre 18, 2026
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Positano, turista muore dopo un tuffo dal gommone

Tragedia nel tardo pomeriggio a Positano, in Costiera Amalfitana, dove un turista di nazionalità lituana di 63 anni ha perso la vita dopo aver accusato un malore in mare. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava al largo a bordo di un gommone quando si sarebbe tuffato in acqua. Poco dopo avrebbe manifestato improvvisamente delle difficoltà.

 

Il sessantatreenne è stato recuperato e trasportato sulla vicina spiaggia “delle Agavi”, dove sono iniziate le manovre di rianimazione. Ogni tentativo di salvarlo si è però rivelato inutile. Tra le ipotesi iniziali c’è quella di un arresto cardiaco, ma le cause del decesso dovranno essere accertate ufficialmente.

Dopo la segnalazione trasmessa alla Capitaneria di Porto, sul posto è intervenuta una motovedetta della Guardia Costiera di Salerno. Sono in corso gli accertamenti necessari per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

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