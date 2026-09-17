De Luca, ‘su stadio Arechi e Volpe chiacchiere al vento’

“Chiacchiere al vento”: così il sindaco di SALERNO Vincenzo De Luca ha liquidato le dichiarazioni rese nelle ultime ore dal sottosegretario ai Trasporti sulla vicenda dei finanziamenti e dei lavori per gli stadi Arechi e Volpe. Interpellato questa mattina a margine dell’inaugurazione della Fontana delle Sirene sulle ulteriori precisazioni arrivate dal Governo, dopo che lo stesso De Luca aveva assicurato che “è tutto a posto”, il sindaco ha risposto seccamente: “Chiacchiere al vento”. Il Comune di SALERNO aveva già precisato, in un comunicato del 7 agosto scorso, che per il finanziamento dei nuovi stadi non erano previsti passaggi al Cipess e che i tempi tecnici delle procedure erano già calcolati, sottolineando inoltre che gli interventi erano in corso.