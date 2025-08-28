SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 28 agosto - Le Cronache
SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 28 agosto

  • Agosto 28, 2025
SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 28 agosto

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi del Superenalotto. Centrati invece due '5' (uno a Padova, l'altro a Fiastra, in provincia di Macerata) che vincono 78.351,89 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 44,1 milioni di euro. Quanto costa una schedina La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata. Quali sono i punteggi vincenti Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima: – con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro; – con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro; – con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro; – con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro; – con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro. Come verificare le vincite E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. La combinazione vincente Estratta la combinazione vincente del concorso di oggi del Superenalotto: 56, 59, 64, 67, 72, 78. Numero Jolly: 51. Numero SuperStar: 86.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

