Conference League, Fiorentina-Polissya 3-2: viola qualificati alla fase campionato - Le Cronache
  • Agosto 28, 2025
  • 0
  • 141
  • 1 Min Read
(Adnkronos) – La Fiorentina supera il playoff e si qualifica alla 'League Phase', la fase campionato di Conference League. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia i viola sconfiggono 3-2 il Polissya, già battuto per 3-0 dell'andata. Per gli ucraini a segno Nazarenko al 2' e Andriyevskyi al 14', gol dei gigliati di Dodo al 79', Ranieri all'86' e Dzeko all'89'.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

