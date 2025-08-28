Us Open, Sinner passeggia contro Popyrin e vola al terzo turno. Ora Shapovalov - Le Cronache
Ucraina, Palazzo Chigi ribadisce il no all’invio di truppe. Meloni: “Russia non vuole la pace”
Us Open, sorride anche Cobolli. Brooksby ko, ora il derby con Musetti al terzo turno
Eurobasket, Italia ko 75-66 con la Grecia all’esordio
Us Open, Sinner passeggia contro Popyrin e vola al terzo turno. Ora Shapovalov
Us Open, Sinner passeggia contro Popyrin e vola al terzo turno. Ora Shapovalov

  • Agosto 28, 2025
Us Open, Sinner passeggia contro Popyrin e vola al terzo turno. Ora Shapovalov

(Adnkronos) –
Jannik Sinner c'è e agli Us Open è buona anche la seconda. Dopo il match vinto in scioltezza contro Vit Kopriva l'azzurro elimina anche Alexei Popyrin e vola al terzo turno dello Slam. Oggi, giovedì 28 agosto, l'azzurro, campione in carica sui campi di Flushing Meadows, ha archiviato la pratica in 2 ore e un minuto. Il suo prossimo avversario a New York sarà il canadese Denis Shapovalov.  Ottima la partenza del numero uno al mondo, che inizia a servire e trova già il break al secondo game. Primo set vinto in tre quarti d'ora, nonostante un paio di guizzi degni di nota dell'avversario: per Sinner bell'avvio e poi ottima gestione, con il 55% di prime a segno. Piccola smorfia del numero uno e ingresso in campo del fisioterapista, ma niente di grave: solito problema di vesciche per l'azzurro, risolto in pochi secondi. Il secondo set ha un copione simile: il fuoriclasse azzurro trova il break nel terzo game e allunga, poi Popyrin ha l'occasione di riaprire il parziale nel sesto game, ma sciupa tre palle del controbreak e Jannik a quel punto non dà scampo. Nuovo scatto e set chiuso con un altro break. La svolta del terzo set arriva nel secondo game. Sinner fatica e il servizio è impreciso, Popyrin si ritrova sul 15-40 e ha due possibilità di break. Due chance ancora non sfruttate. Sinner rimonta e poi accelera senza più regalare spiragli fino alla palla del match. Cahill e Vagnozzi si guardano e sorridono. La strada per difendere il titolo a New York è ancora lunga, ma Sinner può essere ottimista.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

