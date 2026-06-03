Ruggi: la giunta regionale candida Nicola Cantone

La giunta della Regione Campania, al termine dei lavori della Commissione di Esperti nominata con apposito Decreto del Presidente, ha indicato, nel corso della seduta odierna, l’avvocato Nicola Cantone “come candidato prescelto alla nomina di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR. San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona” di SALERNO. La proposta viene ora trasmessa al Rettore dell’Università degli Studi di SALERNO per acquisire la prevista intesa”. Lo annuncia una nota stampa di Palazzo Santa Lucia. Nicola Cantone, avvocato aversano, è laureato con lode in giurisprudenza alla Federico II, ha esercitato la professione legale fino al 2012. Già direttore amministrativo della ASL Napoli 2, poi commissario straordinario e Direttore Generale dell’Aou Ruggi d’Aragona, vanta una lunga esperienza anche nella sanità privata come amministratore delegato. Specializzato in diritto dell’ambiente, ha conseguito diversi titoli di formazione post-universitaria: general management in sanità in Bocconi, management delle aziende sanitarie alla Luiss, esperto giuridico per azienda sanitaria presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, economia e management all’Università Tor Vergata di Roma, direzione e management di strutture sanitarie alla Federico II. Ateneo, quest’ultimo, dove tiene anche insegnamenti.