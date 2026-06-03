Ruggi: la giunta regionale candida Nicola Cantone - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Imprenditore scomparso nel Vesuviano, 4 fermi della Dda
Martusciello, ‘mi rimetto all’aula, sono estraneo ai fatti contestati’
Pasquale Auricchio con Arisa: Dal Barocco al Pop
Ruggi: la giunta regionale candida Nicola Cantone
Attualità Campania

Ruggi: la giunta regionale candida Nicola Cantone

  • Giugno 3, 2026
  • 0
  • 154
  • 1 Min Read
Ruggi: la giunta regionale candida Nicola Cantone

La giunta della Regione Campania, al termine dei lavori della Commissione di Esperti nominata con apposito Decreto del Presidente, ha indicato, nel corso della seduta odierna, l’avvocato Nicola Cantone “come candidato prescelto alla nomina di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR. San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona” di SALERNO. La proposta viene ora trasmessa al Rettore dell’Università degli Studi di SALERNO per acquisire la prevista intesa”. Lo annuncia una nota stampa di Palazzo Santa Lucia. Nicola Cantone, avvocato aversano, è laureato con lode in giurisprudenza alla Federico II, ha esercitato la professione legale fino al 2012. Già direttore amministrativo della ASL Napoli 2, poi commissario straordinario e Direttore Generale dell’Aou Ruggi d’Aragona, vanta una lunga esperienza anche nella sanità privata come amministratore delegato. Specializzato in diritto dell’ambiente, ha conseguito diversi titoli di formazione post-universitaria: general management in sanità in Bocconi, management delle aziende sanitarie alla Luiss, esperto giuridico per azienda sanitaria presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, economia e management all’Università Tor Vergata di Roma, direzione e management di strutture sanitarie alla Federico II. Ateneo, quest’ultimo, dove tiene anche insegnamenti.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013