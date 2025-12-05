Suolo, Confeuro-Accademia IC: “Meno consumo e più agricoltura rigenerativa per tutela” - Le Cronache Attualità
Suolo, Confeuro-Accademia IC: “Meno consumo e più agricoltura rigenerativa per tutela”
Suolo, Confeuro-Accademia IC: “Meno consumo e più agricoltura rigenerativa per tutela”

  • Dicembre 5, 2025
“In occasione della Giornata Mondiale del Suolo – dichiarano Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro, e Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune – è necessario ribadire con forza quanto la tutela del suolo sia oggi una priorità assoluta, tanto sul piano ambientale e agroalimentare quanto su quello economico e sociale. A livello generale, dobbiamo diminuire sensibilmente il consumo di suolo a fini edilizi. Solo così potremo rendere i nostri territori più sicuri e resilienti di fronte ai fenomeni atmosferici estremi e agli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico. Ogni metro di suolo che viene sottratto alla sua funzione naturale rappresenta una perdita di protezione, biodiversità e capacità di assorbimento degli impatti ambientali. Sul piano agricolo, poi, occorre promuovere con decisione l’agricoltura rigenerativa come strumento di tutela del suolo. Questo modello mette al centro la cura della terra e dei suoi nutrienti, puntando sulla rigenerazione dei sistemi biologici e sul benessere del terreno. Confeuro e Accademia Iniziativa Comune sostengono convintamente le pratiche agroecologiche di questo tipo: esse rappresentano la chiave per il futuro del settore primario, perché coniugano sostenibilità e produttività, garantendo al tempo stesso una produzione adeguata e una maggiore protezione dell’ambiente. È un approccio che potrebbe offrire risposte concrete anche alle sfide climatiche, ambientali ed economiche con cui l’agricoltura è chiamata a confrontarsi. A livello globale, infine, servono scelte politiche più coraggiose e una nuova consapevolezza culturale. Proteggere il suolo – fanno sapere da Confeuro e Accademia Iniziativa Comune – significa proteggere l’esistenza stessa del pianeta: è un impegno che non può più essere rimandato e che richiede il contributo responsabile delle istituzioni, del mondo produttivo e della società civile”.

