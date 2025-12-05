Salernitana, Faggiano: mercato si farà ma con oculatezza

Faggiano: tutta la società è unita e compatta. Togliamo le chiacchiere da mezzo. Quello che si sta facendo per la società è una cosa importante. A me interessa l’oggi ed il domani che si chiama Trapani. Rappresento una società importante che ha messo 30milioni di ricapitalizzazione e mi trovo qui perché ho mandato un messaggio a Iervolino per manifestargli questa intenzione.

Io ho una passione, la politica, nella Salernitana c’è una sola corrente che è quella di Iervolino che non ci fa mancare niente. Lunedì dopo la sconfitta di Benevento, alle 22:12 il primo messaggio che mi è arrivato è stato proprio il suo nel quale mi ha detto di stare sereni, per caricare me e la squadra. Era ovviamente dispiaciuto per tutti e sopratutto per i tifosi. A me, al mister ed alla squadra ha fatto sentire la sua vicinanza. Iervolino c’è o non c’è ci fa sentire sempre la sua presenza. Lui, insieme a Pagano, stanno lavorando sempre. Io in generale non leggo i giornali e mi piace leggere, cerco di evitare e non guardo le trasmissioni.

E’ vero abbiamo perso contro le dirette concorrenti, c’è anche il girone di ritorno. Stiamo facendo qualcosa di positivo, ma c’è molto disfattismo. Chiedo una informazione a 360 gradi, un po’ completa. Cerchiamo di compattarci. Se sbaglio qualcosa sono contento che me lo dite. La società è una società importante e non voglio fargli passare la voglia. Io preferisco vincere meno partite, ma non affossare la società. Quando io sento attaccare la mia società e come se attaccassero la mia famiglia. Iervolino deve campare cento anni per la Salernitana con o senza Faggiano.

La corrente va solo in una sola direzione con Iervolino. Faccio anche gli auguri al mister per i sui 50 anni. Nessuno è sulla graticola dal mister al direttore sportivo perché abbiamo la fiducia del presidente. Stiamo lavorando sotto traccio per il calciomercato. Io vorrei cambiare la squadra meno possibile, ma dipende da loro e non da me. Io non sono disonesto con i calciatori e nemmeno con voi. Il furbo fa dieci metri e l’intelligente fa chilometri.