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Addio Carmine, che la terra ti sia lieve

  • Luglio 24, 2026
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Addio Carmine, che la terra ti sia lieve

È morto Carmine Pecoraro, giornalista salernitano classe 1964, molto conosciuto e apprezzato nell’ambiente dell’informazione provinciale, giornalista  de Il Mezzogiorno, Il Salernitano di Gigi Casciello e di le Cronache. La notizia della sua prematura scomparsa ha colpito colleghi, amici e quanti negli anni hanno avuto modo di conoscerne la professionalità e la disponibilità.Addio carmine, chje la terra ti sia lieve

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