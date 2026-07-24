Addio Carmine, che la terra ti sia lieve

È morto Carmine Pecoraro, giornalista salernitano classe 1964, molto conosciuto e apprezzato nell’ambiente dell’informazione provinciale, giornalista de Il Mezzogiorno, Il Salernitano di Gigi Casciello e di le Cronache. La notizia della sua prematura scomparsa ha colpito colleghi, amici e quanti negli anni hanno avuto modo di conoscerne la professionalità e la disponibilità.Addio carmine, chje la terra ti sia lieve