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Salerno

Studio medico Verrengia, arriva il Dott. Giovanni Grimaldi, fondazione Pascale

  • Settembre 8, 2026
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Studio medico Verrengia, arriva il Dott. Giovanni Grimaldi, fondazione Pascale

Lo studio medico VERRENGIA amplia la propria offerta clinica con un ingresso di eccellenza.
Entra a far parte dell’equipe medica il Dott. Giovanni Grimaldi,noto urologo, dirigente medico presso la Fondazione G.Pascale di Napoli
Istituto nazionale Tumori IRCCS, dove ricopre l’ incarico di DIRIGENTE DI ALTA SPECIALUZZAZIONE PER LA PATOLOGIA PROSTSTICA presso la S.C.di Urologia Oncologica.
Una figura di riferimento a livello nazionale per la prevenzione a cura delle patologie prostatiche e urologiche oncologiche,che porterà la sua alta specializzazione al servizio dei pazienti dello Studio Medico VERRENGIA.
Siamo orgogliosi di questo traguardo importante risultato- dichiara il Direttore Commerciale Carmine Giordano che conferma la volontà della nostra struttura di offrire ai pazienti solo il meglio della sanità italiana, creando un ponte diretto con le eccellenze come la FONDAZIONEPASCALE

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