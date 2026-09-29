Furti auto e rapina violenta in Cilento, 5 misure cautelari

uattro furti d’auto e una rapina violenta in Cilento. Due distinte indagini della Procura di Vallo della Lucania (Salerno) hanno portato i carabinieri a eseguire due ordinanze del gip vallese che applicano misure cautelari nei confronti di cinque persone. La prima ordinanza e’ stata eseguita ad Angri, nel Salerno, dove i militari dell’Arma del Reparto territoriale di Vallo della Lucania, insieme con i colleghi delle Compagnie di Agropoli e Sapri, hanno eseguito il provvedimento cautelare che applica la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di due persone e dell’obbligo di dimora ad Angri nei confronti di un’altra. Per chi indaga, sarebbero gli autori dei quattro furti d’auto, commessi tra settembre e ottobre dello scorso anno. Le vetture erano parcheggiate in strada: una a Marina di Camerota, una a Vallo della Lucania e due a Castellabate. La seconda ordinanza cautelare e’ stata eseguita dai carabinieri della compagnia di Sapri nei confronti di due giovani, uno di 21 anni e l’altro appena diciottenne, residenti rispettivamente a Salerno e a Napoli. I due, secondo l’accusa, avrebbero messo a segno, in concorso con un minorenne per il quale si procede separatamente, una rapina aggravata. A uno degli indagati sono stati applicati gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre all’altro e’ stato imposto l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. La rapina risale al 3 agosto scorso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati, a bordo di un’auto, avrebbero seguito la vettura guidata da un ventenne, per poi fermarsi e avvicinarsi alla vittima, strappandole dal collo due collane d’oro del valore complessivo compreso tra i 3mila e i 5mila euro. Risaliti in auto, si sarebbero dati alla fuga. La vittima, nel tentativo di recuperare le collane, si e’ aggrappata al veicolo, finendo a terra e riportando escoriazioni al dorso, all’addome e al mento.