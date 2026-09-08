Trovato morto a Scala: fatale una caduta nel vuoto lungo un sentiero

È stata restituita ai familiari la salma del 67enne che, in mattinata, è stato trovato cadavere a Scala, nella frazione di Pontone. L’uomo, originario del paesino della Costiera Amalfitana, secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri in seguito all’esame esterno effettuato dal medico legale, è deceduto per le gravi ferite riportate a seguito di una caduta avvenuta lungo il sentiero che si trova nei pressi della Torre dello Ziro. Un volo di oltre tre metri che si è rivelato fatale per il 67enne, morto per le gravi lesioni riportate a seguito della caduta. Le cause di quanto accaduto sono ancora poco chiare.

La vittima, al momento del ritrovamento, indossava soltanto uno slip. Preziose ai fini delle indagini sono risultate anche le immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza presenti in zona. La salma, su richiesta dei carabinieri, è stata recuperata con il supporto del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. Dopo le formalità di rito e una volta terminati gli accertamenti è stata restituita ai familiari per consentire lo svolgimento dei funerali.