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Tangenti e caporalato nei lavori Tav Napoli-Bari, arresti e sequestri

  • Settembre 29, 2026
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Tangenti e caporalato nei lavori Tav Napoli-Bari, arresti e sequestri

Nell’ ambito delle indagini della Guardia di Finanza e della Procura di Napoli sulle presunte irregolarità nell’ assegnazione dei lavori per l’ alta velocità Napoli-Bari, il gip di Napoli, su richiesta del pm Henry John Woodcock, ha disposto gli arresti domiciliari per l’imprenditore Dante Salzillo, legale rappresentante e socio di Areco Campania; Raffaele Salzillo di Areco, società a lui riconducibile insieme al fratello Dante; Angelo Salzillo, socio di Areco; Alessio De Luca, direttore del cantiere di Afragola di Nacav, consorzio impegnato nella realizzazione dei lavori in particolare per la tratta Napoli-Cancello; Alessandro Stabile, direttore di cantiere Webuild/Hirpinia AV — Basilicata; Gianfranco Fontana, responsabile/capo cantiere Nacav — Abruzzo; Alberto Sannino, socio e amministratore di fatto di Sannino Petroli srl; Domenico Di Lillo, intermediario nell’operazione per il trasferimento in Egitto di circa 300mila euro; Ali Salah Ali Abdelati, dipendente di Areco e intermediario della manodopera (in sostanza un “caporale”, ndr); Aristodemo Busillo, legale rappresentante di Hirpinia AV (in precedenza di Nacav). L’ obbligo di dimora è scattato per Maurizio Di Prima, dipendente Nacav; Salvatore Francesco Caruso, legale rappresentante Nacav; Antonio Donadio, procurement manager Webuild/Hirpinia AV; Giandomenico Colella, collaboratore di Dante Salzillo; Maurizio Ferroni, direttore tecnico e project manager Ghella S.p.A./Consorzio Telese. Obbligo di dimora e sospensione per un anno per Vincenzo Moriello, dipendente Seli Overseas (già legale rappresentante di Nacav); Costantino Guidubaldi, addetto all’ufficio acquisti Tunnelpro S.p.A./Consorzio Telese. Sospensione per un anno, infine, per Piero Centonze, dipendente Nacav; Alessandro Cupellini, dipendente Nacav e Francesco Cosentino, dipendente Hirpinia AV. Gli indagati sono complessivamente 49.

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