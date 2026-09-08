Bicchielli, Patriarca, De Rosa e Petitto: Congresso Fi irregolare

“Il Congresso regionale di Forza Italia della Campania arriva alla sua celebrazione dopo un percorso segnato da numerosissime irregolarità, contestazioni rimaste senza risposta e condizioni che non hanno garantito a tutti gli iscritti pari opportunità di partecipazione e di esercizio dei propri diritti congressuali”. Lo dichiarano i deputati Pino Bicchielli e Annarita Patriarca, il senatore Raffaele De Rosa, il consigliere regionale Livio Petitto e numerosi altri iscritti e amministratori di Forza Italia. “Per queste ragioni – spiegano – sarà presentato nelle prossime ore un articolato ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri di Forza Italia, al quale chiederemo di verificare la regolarità dell’intero procedimento congressuale e di pronunciarsi sui numerosi vizi che abbiamo formalmente contestato nel corso di queste settimane. Successivamente valuteremo ogni ulteriore iniziativa presso gli organi di garanzia e nelle sedi competenti a tutela dei nostri diritti e della corretta applicazione dello Statuto e dei regolamenti del Partito”. “Le questioni poste sono politiche e non personali. Riguardano la mancanza di dibattito politico, la regolarità della convocazione, la conoscibilità della platea degli iscritti, le modalità con le quali è stato determinato il numero delle firme necessarie per presentare le candidature, i tempi e le condizioni nelle quali si è svolta la procedura e, da ultimo, la gravissima contraddizione emersa sulla validità del tesseramento 2026 ai fini dell’esercizio dei diritti associativi””Non possiamo chiedere il rispetto delle regole agli iscritti e poi applicare criteri differenti a seconda dei casi. Le regole devono essere certe, trasparenti e uguali per tutti. Ed è proprio questo che chiederemo agli organismi di garanzia del nostro partito”. “Per tali ragioni domani non parteciperemo al Congresso regionale della Campania. Riteniamo nostro dovere difendere il partito, la sua storia, i suoi valori, i suoi iscritti e il diritto di ciascuno a partecipare a un congresso realmente libero, trasparente e rispettoso delle norme”. “Un momento così importante della vita democratica del Partito non può essere inficiato da dubbi e va restituito alla piena legittimità politica e statutaria