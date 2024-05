Benvenuto Maggio,con tante cose buone dall’ orto che ci accompagneranno nella stagione estiva con piatti che sanno di fresco,di mare e di genuinità.

Spaghetti quadrati al nero di seppia con bottarga di muggine su crema di piselli

Un piatto di sicuro effetto, da preparare per una cena a due, per fare colpo sul un partner oppure da proporre per una serata speciale.il segreto è che oltre che bello è di facile attuazione.

Per 2 persone Ingredienti 1 Cipolla 150 g spaghetti quadrati 200 gr.di seppioline 100 gr.di piselli q.b. Olio di oliva q.b. Sale fino q.b. Sale grosso q.b. Pepe nero (macinato) Prezzemolo Una confezione di nero di seppia Una confezione di bottarga

Preparazione In una padella fare soffriggere la cipolla, aggiungere le seppie tagliate a listarelle, un po’ di sale, lasciandone due intere per la decorazione,fare cuocere per circa 20 minuti.Frullatei piselli precedentemente cotti e passarli in padella con un po’ di olio e di cipolla tagliata finemente,salate e tenete da parte. Fare cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata, toglierli dalla pentola senza scolarli troppo e metterli nella padella con il condimento e la sacca di nero seppia,fare amalgamare fino a completa cottura aggiungere la bottarga. Impiattare mettendo la crema di piselli sul fondo, poi la pasta e spolverare con la bottarga,il prezzemolo,il pepe e la seppioline intera.

Tortino di melanzane

Il tortino di melanzane è un piatto versatile ed estremamente semplice da preparare, da servire come antipasto, oppure come piatto unico accompagnandolo con del riso basmati o con del pollo appena saltato in padella

INGREDIENTI 1 melanzana grande Una manciata di basilico 200 gr.di mozzarella 4 cucchiai di parmigiano grattugiato 10O ml.sugo di pomodoro Olio di semi di mais

PREPARAZIONE Lavate sotto acqua corrente la melanzana e eliminate l’estremità. Tagliatele a fette spesse 5-8 mm circa mettetele i ammollo per circa 20 minuti con acqua e sale così da eliminarne l’eventuale gusto pungente. Trascorso il tempo, scolatele, asciugatele e friggetele in olio caldo quando saranno prronte,peonetele su un piatto ricoperto da carta assorbente Tagliate la mozzarella a fette. Rivestite una cocotte o un contenitore di stagnola con le melanzane in modo che ogni fetta vada a coprire un pezzetto del fondo. Procedete sino a rivestirlo tutto . Farcite il tortino alternando per due volte: una fogliolina di basilico un cucchiaio raso di sugo ,la mozzarella , sale e pepe. Terminate con il parmigiano l’ultimo strato e richiudete verso il centro le fette di melanzane; iniziate dall’ultima posta inizialmente e via via con le altre . Infornate per 5 minuti e servite scaravoltando il tortino sul piatto e accompagnandolo con il sughetto di pomodoro.

Briosche panna e fragole

Se volete rendere il vostro fine settimana speciale con un dolce soffice e goloso,dovete provare la mia brioches nuvola allo yogurt . Una brioche realizzata con pasta brioche allo yogurt senza burro,ottima per merenda o colazione ripiena di fragole e panna.

INGREDIENTI 250 gr.di di farina Manitoba 125 gr. di yogurt 100 ml di latte tiepido 2 tuorli d’uovo 30 ml di olio di semi 130 gr. di zucchero 8 gr.di lievito di birra fresco semi di una bacca di vaniglia La buccia grattugiata di un limone bio 250 gr.di Fragole 200 gr.di Panna montata

PREPARAZIONE In una ciotola , sciogliere lievito e due cucchiaini di zucchero nel latte tiepido, mescolare e far riposare per 10 minuti. Aggiungere gli altri ingredienti tranne il sale e cominciare ad impastare , infine aggiungere il sale e continuare ad impastare. Impastare il tutto fino ad ottenere un impasto liscio , elastico , omogeneo e che si stacchi facilmente dalle pareti. Una volta pronto l’impasto , posizionarlo in un contenitore coperto, e lasciar lievitare nel forno spento con luce accesa per circa 2 ore . Una volta lievitato, staccare dalla pasta brioche dei pezzi del peso di 60 gr.l’uno, formare delle palline e posizionarle su placca da forno rivestita da carta forno. Lasciar lievitare le brioche per un’ora e una volta lievitate, spennellare con tuorlo d’uovo la superficie delle brioche. Infornare le brioche nel forno statico precedentente preriscaldato a 190° per circa 15 /20minuti o almeno fino a quando non si saranno dorate. Una volta sfornate e lasciate intiepidire, farcire le brioche con le fragole precedentemente lavate,tagliate e messe a marinare con succo di limone e zucchero e la panna Le brioches possono essere conservate ,senza farcitura ,anche per una settimana,in una scatola di latta o sotto una campana di vetro,basterà riscaldarle per 3O secondi per riavere la sofficità.

Raffaella D’Andrea