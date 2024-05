Gianluca Di Marzio tra cultura e spettacolo

Enzo Sica

La cultura e lo spettacolo al centro ancora una volta dei tanti attesi appuntamenti racconti d’estate che hanno preso il via nella giornata di ieri al cinema teatro Charlot della frazione Capezzano del Comune di Pellezzano. Un inizio scoppiettante ed anche tanto atteso visto che alla presenza delle scuole del Comune con tanti alunni ed insegnanti che hanno riempito il teatro l’arrivo come primo ospite di questa edizione 2024 sponsorizzata dal centro Lars e Cartesar s.p.a., di un giornalista affermato come Gianluca di Marzio volto noto di Sky non poteva non suscitare notevole clamore ed attenzione. Ed i ragazzi presenti ieri mattina lo hanno subissato di domande nel corso dei sessanta minuti di questo incontro soprattutto di calcio, della Salernitana ma anche di altre discipline tra cui nuoto o danza. Insomma un vero e proprio fuoco di fila di domande con il collega Roberto Guerriero, di Telecolore che ha moderato brillantemente l’incontro. L’introduzione iniziale è stata del presidente del consiglio comunale Andrea Marino e poi sono seguiti gli interventi di Roberto Vargiu, direttore di DLive media, di Michele Murino vice sindaco e assessore allo sport che ha avuto parole di apprezzamento per i bambini intervenuti, di Grazia Ruocco dirigente dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano e naturalmente, prima di dare la parola a Gianluca per le domande degli studenti anche il tanto atteso saluto del sindaco di Pellezzano Francesco Morra. Il primo cittadino ha ringraziato tutta l’organizzazione oltre che l’illustre ospite intervenuto che ha dato il via a questi incontri d’estate visto che Di Marzio, figliolo di un grande allenatore di calcio quale è stato Gianni Di Marzio, è anche molto legato ai nostri territori. Tante come detto le domande che si sono susseguite per Gianluca da parte dei ragazzi anche in riferimento, oltre al calcio italiano, anche al calcio internazionale. Tante le domande anche sulla Salernitana e sul futuro della squadra granata che purtroppo lascerà tra 180 minuti alla serie A per la retrocessione in B. Domande dei ragazzi che chiedevano a Di Marzio del futuro in cadetteria. Gianluca ha cercato di essere esaustivo nelle risposte proprio perchè non ci sono state ancora scelte certe e programmazione alla luce del fatto che la società del presidente Iervolino non sa ancora se continuerà con questo management oppure la società sarà ceduta. Sulla tifoseria granata belle le parole di Di Marzio che le ha annoverate tra le più belle e calde d’Italia ma anche d’Europa paragonandola a quella eccezionale del Borussia Dortmund.