La Culp Flavio Gioia verso la salvezza

La Culp Flavio Gioia procede verso la salvezza. L’incontro di ieri, infatti, ha avuto risvolti positivi anche se la strada è ancora in salita e a tratti particolarmente burrascosa. Da parte dell’autorità portuale, come ha evidenziato il presidente Vincenzo D’Agostino c’è stata grande disponibilità. A lanciare la Culp verso la salvezza il comandante Ferraiolo della compagnia Grimaldi che ha affidato alla Flavio Gioia ben cinquemila turni. Anche Gallozzi della Salerno Container Terminal sembra intenzionato ad andare per questa strada, rendendosi disponibile ad un adeguamento delle tariffe e garantire turni per servizi portuali mentre nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro con la compagnia Amoruso che dovrebbe procedere anch’essa con l’adeguamento delle tariffe. «Non posso dire che siamo salvi ma sicuramente è un primo passo importante. Grimaldi ci ha garantito cinquemila turni e per noi sono una grande occasione per rimetterci in sesto e tirare sicuramente un sospiro di sollievo dopo questo periodo particolarmente difficile che abbiamo vissuto – ha dichiarato il presidente Vincenzo D’Agostino – Con le altre compagnie ci sono stati già dei contatti, ci sono delle trattative in corso ma è a loro che voglio lanciare un appello affinchè facciano la loro parte per garantire dei turni». L’autorità Portuale intanto è al lavoro per la proroga dell’articolo 199 che garantisce alla Culp un’entrata economica se i dipendenti non dovessero lavorare. e.n