Ssicurezza per Luci d’Artista e Centro Agroalimentare: FENAILP dal Questore

La sicurezza come condizione essenziale per lo sviluppo economico e la tutela delle attività commerciali.

È stato questo il tema al centro dell’incontro tra una delegazione della FENAILP e il Questore di Salerno, Olimpia Abbate, che ha manifestato la propria disponibilità a rafforzare l’attenzione e i controlli in due contesti particolarmente delicati per la città: le aree interessate da Luci d’Artista, in vista dell’arrivo di migliaia di visitatori, e il Centro Agroalimentare, dove numerosi operatori lavorano soprattutto durante la notte e nelle prime ore del mattino.

Il confronto si inserisce nel percorso di dialogo istituzionale avviato dall’associazione datoriale, dopo il recente incontro con il sindaco di Salerno. Al tavolo con il Questore erano presenti il presidente provinciale Sabato Pecoraro, il segretario nazionale Mario Arciuolo, il presidente cittadino Gregorio Saetta e il presidente nazionale di FENAILP Turismo Marco Sansiviero.

Tra le priorità sottoposte all’attenzione della Questura, la gestione della sicurezza durante la prossima edizione di Luci d’Artista. Una manifestazione che rappresenta un’importante occasione di attrazione turistica e di crescita per il commercio e le attività ricettive, ma che comporta anche un significativo aumento delle presenze in città. Da qui la richiesta di potenziare i controlli nelle zone a maggiore affluenza, valutando anche l’impiego di unità mobili e ulteriori strumenti di presidio del territorio.

Altro punto centrale il Centro Agroalimentare di Salerno. Qui le preoccupazioni degli operatori riguardano soprattutto il rischio di rapine e altri episodi criminosi, in particolare nelle fasce orarie notturne, quando si concentrano le attività di carico, scarico e movimentazione delle merci. FENAILP ha chiesto una maggiore presenza delle forze dell’ordine proprio nei momenti di maggiore operatività della struttura, anche alla luce di episodi verificatisi in passato.

Su entrambe le questioni il Questore Olimpia Abbate ha espresso disponibilità, accogliendo positivamente anche la proposta dell’associazione di avviare una collaborazione più strutturata con il mondo produttivo. Un rapporto che, nelle intenzioni della FENAILP, potrebbe valorizzare la presenza quotidiana degli imprenditori sul territorio, trasformandoli in interlocutori attenti e punti di riferimento per la segnalazione tempestiva di situazioni di criticità.

Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il quadro generale della sicurezza cittadina. Secondo quanto riferito dal Questore, non emergono particolari elementi di allarme rispetto ai fenomeni criminali, che presentano caratteristiche sostanzialmente in linea con quelle di altre realtà urbane di dimensioni analoghe. Resta tuttavia centrale la necessità di mantenere alta l’attenzione attraverso prevenzione, controlli e collaborazione tra istituzioni e comunità economica.

«La sicurezza non è soltanto una questione di ordine pubblico, ma una condizione indispensabile per consentire alle imprese di lavorare, investire e contribuire alla crescita della città. Gli operatori economici, con la loro presenza quotidiana, possono rappresentare un presidio di attenzione sul territorio e un interlocutore prezioso per le forze dell’ordine», è la posizione espressa dalla FENAILP, che ha rinnovato al Questore la propria disponibilità a collaborare con la Polizia di Stato.

L’incontro si è concluso con l’impegno a mantenere aperto un canale di confronto operativo, nella consapevolezza che sicurezza, legalità e sviluppo economico siano aspetti strettamente legati alla qualità della vita di chi abita, lavora e investe a Salerno.