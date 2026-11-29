Paolo Ascierto, oncologo di fama internazionale, ha ricevuto la cittadinanza onoraria del Comune di Solofra. Il riconoscimento è stato conferito dal sindaco Nicola Moretti e ha rappresentato un momento di gratitudine e partecipazione, accompagnato da una riflessione sui temi della tutela ambientale e della salute dei cittadini.

Nel corso dell’incontro, l’oncologo ha espresso la propria emozione per l’onorificenza, sottolineando il valore di sentirsi parte della comunità. «Sono onorato di essere riconosciuto come cittadino e quindi parte di una comunità. È un piacere e un valore», ha dichiarato Ascierto, spiegando di essere arrivato per la prima volta nella cittadina conciaria e di averne ricavato un’impressione positiva.

Il registro tumori come punto di partenza

Accanto alle parole dedicate al riconoscimento, l’intervento ha posto l’attenzione sulle questioni ambientali che interessano il territorio di Solofra. Ascierto ha richiamato l’importanza di partire dalla conoscenza dei dati e dal monitoraggio epidemiologico per valutare la situazione e individuare eventuali criticità.

«Bisogna andare ad analizzare quelli che sono i dati del Registro Tumori. In Campania c’è un registro importante, perché permette di fare una fotografia di quello che succede sul territorio e, quindi, eventualmente, di intervenire», ha affermato l’oncologo. Il registro viene così indicato come uno strumento utile per osservare l’andamento delle patologie e fornire elementi alla programmazione degli interventi.

Ambiente, prevenzione e salute

Il richiamo assume un significato particolare in una realtà come Solofra, dove il tema ambientale è da tempo considerato sensibile. L’analisi dei dati epidemiologici può consentire di verificare l’eventuale aumento dei casi di tumore, approfondire le tipologie riscontrate e valutare possibili correlazioni con i fattori ambientali, senza sostituire l’analisi scientifica con impressioni o valutazioni prive di riscontri.

Il messaggio emerso dall’incontro è quindi legato alla necessità di mantenere alta l’attenzione e di utilizzare strumenti scientifici per affrontare le criticità. La cittadinanza onoraria conferita a Paolo Ascierto non si limita al riconoscimento del suo valore professionale e umano, ma diventa anche l’occasione per riportare al centro il rapporto tra ambiente, prevenzione e salute pubblica.