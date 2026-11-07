Verissimo, Stefano Accorsi ricorda il set con Kimi Antonelli: “Era un samurai”

(Adnkronos) – “È un vero fenomeno”. Così Stefano Accorsi ha parlato di Kimi Antonelli ospite oggi a Verissimo. L’attore ha ricordato il set cinematografico di ‘Veloce come il vento’, in cui Accorsi era protagonista e il piccolo Kimi, che allora aveva otto anni, una delle comparse.

“Noi in quel film avevamo delle auto che correvano in pista e il nostro pilota era suo papà, Marco Antonelli”, ha raccontato Accorsi a Verissimo nella puntata del 7 novembre. “Già all’epoca”, ricorda l’attore, “Kimi era campione del mondo” con la Baby Academy nelle tappe del Championkart Series by Parolin. Accorsi ha ricordato la sua diligenza nonostante la giovane età: “Gli altri bambini si rompevano presto le scatole, Kimi aveva una disciplina incredibile, era un piccolo samurai. Mi ricordo come per attirare l’attenzione degli altri bambini dovevamo sperimentare, lui dall’inizio alla fine era impassibile. È un vero fenomeno”.

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